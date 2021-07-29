Росрыболовство отозвало претензию к «Норникелю» о вреде биоресурсам

Сумма претензии составляла 3,615 млрд рублей, которые «Норникелю» было предложено компенсировать. Размер вреда был рассчитан исходя из объёма потери водных биоресурсов в размере 8,908 млн тонн. Мероприятия по восстановлению нарушенного состояния водных биоресурсов не учитывались. Определил размер ущерба Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Причиной снятия претензии, как следует из письма, послужил незначительный перерасчёт объёма вреда в натуральном выражении - до 8,888 млн тонн. НТЭК, в свою очередь, считает, что расчёт размера вреда не соответствует законодательству, в том числе методике Росрыболовства по исчислению ущерба водным биоресурсам.

Несоответствие подтверждается также результатами исследований специализированных научных учреждений на эту тему, в которых оценка влияния разлива существенно отличается от расчётов ВНИРО, отметил глава НТЭК Сергей Липин в письме на имя руководителя теруправления Росрыболовства Андрея Голонопулоса. По результатам исследования, проведённого специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых разливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 млн рублей. Размер вреда, рассчитанный исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино - 52,1 млн рублей. НТЭК также подтвердила ранее выраженное намерение возместить вред в натуре путём строительства трёх рыборазводных заводов.