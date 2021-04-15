Россия подала заявку в Комиссию ООН на увеличение площади шельфа в Арктике на 705 тыс. кв. км

Согласно исследованиям замредактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрея Баранова, Россия ещё в 2015 году подала заявку в ООН на увеличение площади нашего шельфа в Арктике на один миллион 191 тысячу квадратных километров внутри условного треугольника Мурманск – Северный полюс – Чукотка. Объём запасов углеводородного сырья там оценивается почти в пять миллиардов тонн условного топлива. Из-за глобального потепления в Арктике льды начали активно таять, обнажая для использования колоссальные запасы нефти и газа, скрытые в этом регионе под океанским дном.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, прибрежное государство может предъявить свои права на шельф (мелководную окраину материка) максимум в пределах 350 морских миль от берега. Но это ограничение не применяется к подводным возвышенностям, если они признаны «естественными компонентами» окраины материка.

Россия предоставила подробные научные изыскания, доказывающие, что подводный хребет Ломоносова, протянувшийся от Новосибирских островов через Северный полюс в сторону Канады и Гренландии, а также расположенное восточнее поднятие Менделеева являются продолжением евразийского материка и, следовательно, не подпадают под 350-мильный лимит.

Пока в ООН рассматривали эту заявку, Москва в марте этого года подала в Комиссию ООН дополнительную просьбу на обладание участками дна океана вблизи Северного полюса площадью в 705 тысяч кв. км. В доказательство представила результаты геофизических и геологических исследований, свидетельствующих, что эти участки являются естественными отводами российского материкового шельфа.

Заявление России застало Запад врасплох, пишут международные эксперты - в случае положительного рассмотрения заявки, Россия получает исключительные права на все природные ресурсы морского дна, такие как нефть и газ, а также возможность регулировать морское движение в этом районе.

- Мы уже имели успех в этой комиссии, – делится замдиректора института географии РАН Аркадий Тишков. - Шельф Камчатки в Охотском море перестал быть международными водами, куда раньше весь мир, как на базар, ходил ловить нашу рыбу. Есть там и залежи углеводородов. Такого же решения мы ждём и по арктическому шельфу.

Сейчас, когда Россией проведены десятки экспедиций, сделаны все необходимые измерения глубин, забор донных отложений, замеры, исследования, обоснование является серьёзным. Еще большую актуальность оно приобретает в перспективе председательства России в международном Арктическом Совете c мая 2021 года.