Россия возобновила авиасообщения ещё с двумя странами

В связи с улучшением эпидобстановки восстановили ещё два международных рейса. С начала текущей недели из столицы страны туристы могут улететь в Афины, полёты будут выполняться дважды в неделю, а также в Сингапур — трижды в неделю.

Только Сингапур ещё не принимает российских туристов, рейсы пригодятся лишь для транзитных перелетов. А вот Афины уже ждут первых потоков, но с некоторыми условиями:

- прибывающие в Грецию должны заполнить специальную электронную форму — Passenger Locator Form (PLF) на правительственном сайте за 48 часов до поездки;

- потребуется сдать ПЦР-тест;

- въезд в страну разрешён только по квоте — не более 500 человек в неделю;

- на территории страны действует семидневный карантин. Место, где туристы будут проходить изоляцию, указывается в форме PLF.

Тем не менее продажа туров уже открыта.

Кроме того, с 8 февраля международное авиасообщение возобновили еще из нескольких городов России — Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.