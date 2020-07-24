Россия возобновит авиасообщение с тремя странами

С 1 августа Россия начинает восстановление международного авиасообщения. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону», – подчеркнул он. Это решение, добавил глава кабмина, также позволит ускорить возвращение граждан из-за рубежа.

При принятии решения правительство руководствовалось эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что принятым критериям пока что отвечают только три страны. С 1 августа можно будет улететь в столицу Великобритании, Танзанию и турецкие Анкару и Стамбул. С 10 августа начнутся перелёты и в другие города Турции – Анталью, Бодрум и Даламан.