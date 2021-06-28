Россия возобновляет авиасообщение ещё с восемью странами

С сегодняшнего дня открыты ещё восемь авианаправлений:

- в Бельгию по маршруту Москва - Брюссель (четыре раза в неделю);

- в Болгарию по маршрутам Москва - София, Москва - Варна, Москва - Бургас (по четыре рейса в неделю) и Екатеринбург - Бургас, Екатеринбург - Варна, Минеральные Воды - Варна, Самара - Бургас, Ростов-на-Дону - Варна, Ростов-на-Дону - Бургас (по одному рейсу в неделю);

- в Иорданию по маршрутам Москва - Амман и Москва - Акаба (по два рейса в неделю на каждом направлении);

- в Ирландию по маршруту Москва - Дублин (по два рейса в неделю);

- в Италию по маршрутам Москва - Рим и Москва - Милан (по четыре раза в неделю), а также Москва - Венеция и Москва - Неаполь (по два рейса в неделю);

- на Кипр по маршрутам Москва - Ларнака (четыре раза в неделю), Москва - Пафос (три в неделю). Также на Кипр можно улететь и из других российских аэропортов, из которых возобновлены международные рейсы - в Ларнаку и Пафос по два рейса в неделю на каждом направлении;

- в Северную Македонию по маршруту Москва - Скопье (один раз в неделю);

- в США по маршрутам Москва - Вашингтон и Москва - Нью-Йорк (два рейса в неделю).