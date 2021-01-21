Россия возобновляет международное авиасообщение

На заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России было принято решение возобновить авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. С 27 января будет действовать следующее расписание:

– во Вьетнам рейсы будут выполняться дважды в неделю (Москва — Ханой);

- в Индию — также дважды в неделю (Москва — Дели);

- в Финляндию вылет возможен будет как из Санкт-Петербурга, так и из Москвы, из обеих столиц рейсы будут выполняться дважды в неделю (Санкт-Петербург — Хельсинки, Москва — Хельсинки);

- в Катар из Москвы можно будет улететь три раза в неделю (Москва — Доха).

Напоминаем, авиасообщение с Египтом действует. На заседании также было принято решение увеличить количество рейсов до пяти раз в неделю.

Данные решения принимались на основании статистики распространения COVID-19.