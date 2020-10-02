Российские турагентства могут претендовать на грант

Сам конкурс нацелен на поддержание малого и среднего туристического бизнеса в условиях пандемии коронавируса. По поручению губернатора Красноярского края правительством Красноярского края были подготовлены дополнительные меры поддержки - гранты для реализации проектов, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма и субсидии на возмещение затрат туроператорам и турагентам.

В конкурсе могут принять участие российские индивидуальные предприниматели и юридические лица. Главное условия участия – получатель гранта должен вложить в собственный проект не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. А максимальная сумма гранта не должна превышать трёх миллионов рублей.

Приём заявок стартовал 22 сентября и продолжится до 8 октября.

Прием заявок в бумажном виде осуществляется по адресу Федерального агентства по туризму - 125039, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня IQ-квартал), в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по московскому времени и завершается в 18:00 в день окончания приема заявок. Прием заявок в форме электронных документов осуществляется с 11:00 по московскому времени в день начала приема заявок до 23:59 по московскому времени в день окончания приема заявок на официальном сайте Федерального агентства по туризму 1619.tourism.gov.ru.

Более подробную информацию можно получить номеру 8 (495) 870-4091, Юлия Сергеевна Лагун.

Требования, предъявляемые к участникам конкурса, установлены пунктом 8 Правил, доступны по электронному адресу здесь .

С Положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.

Также Агентством по туризму Красноярского края объявлен приём документов на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим туроператорскую или турагентскую деятельность на территории Красноярского края, на возмещение затрат в целях поддержки их деятельности в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Размер субсидии, предоставляемой получателю, составляет для туроператоров в размере затрат туроператора, но не более 100 тыс. рублей, для турагентов в размере затрат турагента, но не более 50 тыс. рублей.

Для участия в Конкурсе субъектам туротрасли региона необходимо в срок до 10 сентября 2020 года включительно представить нарочно либо посредством почтового отправления в адрес агентства (660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 120) заявку и заверенные заявителем копии учредительных документов согласно пункту 10 Порядка предоставления грантов.

Консультации можно получить в МАУ «Центр развития туризма» по телефону 8 (3919) 43 71 47 (добавочный 1881), Демчакова Яна Геннадьевна.

Гранты в форме субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях создания новых и (или) развития и расширения действующих объектов и средств, предназначенных для предоставления туристических услуг, но не более 500 тыс. рублей по одной заявке. Заявитель вправе представить на конкурс не более 2-х заявок.

Для получения субсидии субъектам туриндустрии региона необходимо в срок до 1 октября 2020 года представить в Агентство нарочно либо посредством почтового отправления в адрес агентства (660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 120) заявку и необходимые документы согласно пункту 2.3 Порядка предоставления субсидий.