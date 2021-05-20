Российские учёные предложили испытывать в Арктике марсоходы и создать «Хранилище Судного дня»

В ближайшие несколько лет планируется перепрофилировать полигон института в Хатанге в один из крупнейших международных центров по аналогии с существующими в Японии, Канаде, Норвегии, Штатах. Главная задача центра — разработка и проверка свойств новых материалов, предназначенных для использования в арктическом регионе, предложение технологических решений для разных областей индустрии, решение проблемы бытовых отходов.

По словам учёных, марсоходы можно испытывать в этом регионе из-за максимально близкой природной среды для проведения экспериментов подобного рода. А так называемое Хранилище Судного дня будет создано для сохранения биофонда страны в рамках совместного проекта с МГУ имени Ломоносова «Ноев ковчег».