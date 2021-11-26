Ростехнадзор назвал причину обрушения галереи на НОФ

Технической причиной обрушения, произошедшего феврале на обогатительной фабрике «Медвежьего ручья», в результате которого погибли трое рабочих, является смещение оголовка фундамента. Об этом говорится в сообщении Ростехнадзора, завершившего расследование причин аварии, пишет ТАСС.

«На основании изучения технической документации, осмотра места происшествия, опроса очевидцев и должностных лиц, заключения экспертной группы комиссией установлены причины аварии. Технической причиной обрушения комплекса взаимосвязанных сооружений явилось смещение оголовка фундамента под трёхшарнирной рамой узла перегрузки руды ввиду недостаточной несущей способности опорных рам», — говорится в сообщении.

Также определены организационные причины аварии. Среди них — ненадлежащий контроль за надёжной и безопасной эксплуатацией сооружений, нарушение обязательных требований при проведении экспертизы промышленной безопасности, допуск персонала подрядной организации к осуществлению работ повышенной опасности без оформления перечня опасных факторов, говорится в сообщении.

Материалы расследования будут переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших процессуальных решений. Предложенные комиссией мероприятия по устранению причин аварии взяты на контроль Енисейским управлением Ростехнадзора.

Напомним, 20 февраля при частичном обрушении галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, ещё пять пострадали. Площадь обрушения составила 1000 м². По данному факту были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц») и ч. 3 ст. 217.2 УК РФ («Заведомо ложное заключение экспертизы промышленной безопасности»).