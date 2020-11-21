Ростехнадзор завершил техническое расследование аварии на ТЭЦ–3

В результате расследования выявлено несколько причин аварии: недостаточная несущая способность основания и железобетонных свай резервуара, недостатки проектирования свайного основания, дефекты строительного производства, в том числе наличие «слабых» грунтов под сваями, а также слабый контроль за эксплуатацией сооружений и нарушения требований при проведении экспертизы промышленной безопасности.

По итогам работы комиссии составлен акт, в котором указаны причины и обстоятельства аварии, меры по ликвидации последствий и предложения по предупреждению подобных аварий. Акт подписан членами комиссии и направлен в государственные органы 13 ноября 2020 года.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако «Норникель» не согласился с методикой расчёта и провёл свою экспертизу, которая определила цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей.