Ростехнадзор проведёт внеплановые проверки в Арктической зоне

После аварии в Норильске Ростехнадзор принял поручение президента по внеплановой проверке всех объектов, которые находятся в Арктической зоне. После завершения мероприятий по их результатам в правительство будут представлены предложения о том, что необходимо делать для предотвращения подобных аварий и для повышения уровня промышленной безопасности в целом.

Результатом аварии, которая произошла в мае 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске, можно считать внесение масштабных изменений в действующее законодательство, определяющее порядок функционирования объектов в Арктической зоне. Масштабные изменения планируются как на законодательном, так и на техническом уровне, поскольку ведомство работает ещё и в рамках поручения Совета безопасности РФ.