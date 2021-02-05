МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ростехнадзор проведёт внеплановые проверки в Арктической зоне

Ростехнадзор проведёт внеплановые проверки в Арктической зоне

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Ростехнадзор проведёт внеплановые проверки в Арктической зоне

По сообщению главы Ростехнадзора Алексея Алёшина на заседание общественного совета, в феврале этого года ведомство планирует завершить внеплановую проверку предприятий в Арктике и представить правительству РФ предложения по повышению уровня промышленной безопасности.

Ростехнадзор проведёт внеплановые проверки в Арктической зоне

После аварии в Норильске Ростехнадзор принял поручение президента по внеплановой проверке всех объектов, которые находятся в Арктической зоне. После завершения мероприятий по их результатам в правительство будут представлены предложения о том, что необходимо делать для предотвращения подобных аварий и для повышения уровня промышленной безопасности в целом.

Результатом аварии, которая произошла в мае 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске, можно считать внесение масштабных изменений в действующее законодательство, определяющее порядок функционирования объектов в Арктической зоне. Масштабные изменения планируются как на законодательном, так и на техническом уровне, поскольку ведомство работает ещё и в рамках поручения Совета безопасности РФ.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
5 февраля в 12:22 220
РостехнадзорАварияТЭЦ-3
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