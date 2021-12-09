«РостТех» предлагает войти «В Новый год без долгов»

Как отмечено на сайте компании, до 30 декабря включительно у жителей, имеющих задолженность перед компанией «РостТех» за услугу «Обращение с ТКО», есть возможность оплатить ее без оплаты начисленных пени. Для списания пени нужно подать письменное заявление в офис расчетно-кассового центра ООО «РостТех» с подтверждением оплаты, либо можно направить заявление и чеки на адрес электронной почты rkc@rosttech.online Положение акции можно посмотреть здесь: https://rosttech.online/dokz/ny_action_rt.pdf

В «РостТех» добавили, что акция не распространяется на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, являющиеся предметом судебного разбирательства.