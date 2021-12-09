МАУ ИЦ «Норильские новости»

«РостТех» предлагает войти «В Новый год без долгов»

«РостТех» предлагает войти «В Новый год без долгов»

Главная / Новости / Город

«РостТех» предлагает войти «В Новый год без долгов»

Акция проводится для физических лиц

«РостТех» предлагает войти «В Новый год без долгов»

Как отмечено на сайте компании, до 30 декабря включительно у жителей, имеющих задолженность перед компанией «РостТех» за услугу «Обращение с ТКО», есть возможность оплатить ее без оплаты начисленных пени. Для списания пени нужно подать письменное заявление в офис расчетно-кассового центра ООО «РостТех» с подтверждением оплаты, либо можно направить заявление и чеки на адрес электронной почты rkc@rosttech.online Положение акции можно посмотреть здесь: https://rosttech.online/dokz/ny_action_rt.pdf

В «РостТех» добавили, что акция не распространяется на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, являющиеся предметом судебного разбирательства.

Фото Владимир Макушкин
9 декабря в 10:50 270
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также