Ростуризм объявил о старте первого Всероссийского конкурса в поддержку арктических промыслов и туристических сувениров
Ростуризм объявил о старте первого Всероссийского конкурса в поддержку арктических промыслов и туристических сувениров
Представители Арктической зоны Красноярского края могут подать заявку на участие в конкурсе до 24 октября.
Участниками могут стать организации индустрии туризма и гостеприимства, сувенирной, гастрономической и смежных индустрий народно-художественных промыслов, сфер культурного творчества, прикладного народного искусства, самозанятые и предприниматели, работники профильных организаций.
Конкурс проводится в пяти номинациях:
– «Лучший мастер резного искусства»,
– «Лучший мастер кожевенно-мехового промысла»,
– «Лучший мастер креативного промысла»,
– «Лучший арктический арт-проект»,
– «Лучший мастер гастрономического сувенира».
Отборочный этап пройдет с 24 октября по 7 ноября, финал – с 21 по 30 ноября текущего года.
Полуфиналисты и финалисты получат дипломы, сувениры и премии от 25 до 75 тысяч рублей. Остальные участники получат сертификаты об участии.
Подать заявку и получить более подробную информацию о конкурсе можно по ссылке.