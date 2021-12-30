Ростуризм представил проект нового закона о туризме

Одно из существенных нововведений - в законе предлагается изменить определение туристического продукта. Если раньше под ним подразумевался продукт, включающий в себя проживание и транспорт, то теперь он будет включать в себя проживание и любую другую туристическую услугу, сообщает ТАСС. Сейчас турист, который приобрёл только проживание в отеле и трансфер, в случае кризисной ситуации не может воспользоваться механизмом вывоза или получить компенсацию наряду с туристами, которые оплатили и отель, и авиабилеты. Благодаря нововведению туристы будут лучше защищены с юридической точки зрения, а турфирмы не смогут продавать услуги, не вступая в реестр, пояснили в ведомстве.

В понятие «средства размещения» будут включены гостевые дома, кемпинги и специализированные транспортные средства размещения — круизные суда и поезда. Это позволит им участвовать в мерах господдержки.

Но главное новшество — законопроектом предлагается пересмотреть систему финансовых гарантий туроператоров и создать фонд коллективной ответственности. Туроператоры, работающие как на внутреннем, так и на выездном рынке, будут делать отчисления в фонд с каждого проданного тура. Предельный размер выплаты на каждого туриста в случае банкротства туроператора пока обсуждается, он может составить около 40 тыс. рублей на человека, отметили в Ростуризме. Деньги коллективного фонда будут храниться на счетах казначейства и направляться только на возмещение или вывоз туристов.

При этом туроператоры, которые будут делать взносы в фонд, будут освобождены от необходимости страхования своих обязательств. Исключение составят новые игроки рынка, для них эта обязанность будет сохраняться на протяжении первых двух лет работы. Сейчас размер страхования ответственности туроператора, работающего на внутреннем рынке, составляет минимум 500 тыс. рублей, на внешнем — 10 млн рублей. Ростуризм предлагает увеличить его до 25 млн рублей, чтобы повысить порог входа на рынок и укрупнить его. Альтернативой фонду могут стать эскроу-счета — специальные счета, на которых банки смогут замораживать деньги туристов. Туроператор получит доступ к этим средствам только после того, как исполнит свои обязательства перед клиентом.

Помимо этого, законопроектом предусматривается создание профессиональных объединений турагентств — саморегулируемых организаций (СРО), членство в которых станет для турагентов обязательным. На базе СРО будет формироваться компенсационный фонд турагентов, отчисления в который будут делать они сами. Средства фонда могут быть направлены на их поддержку при возникновении финансовых трудностей.

Ростуризм рассчитывает, что закон будет принят до конца 2022 года и вступит в силу в начале 2023 года. Ведомство готово обсуждать эти предложения и дорабатывать их с бизнесом и экспертами.