Ростуризм выпустил первую тысячу полярных паспортов
Ростуризм выпустил первую тысячу полярных паспортов
Это туристический документ, содержащий карту и информацию о достопримечательностях и ключевых местах притяжения русской Арктики. Посещая их, в паспорте можно ставить печати. В карте есть и Норильск.
Проект презентовали на международной туристической площадке Made in Arctic в Кировске. Его планируют запустить на территории Арктической зоны РФ.
Полярный паспорт не имеет статуса государственного документа, удостоверяющего личность. Он выдаётся бесплатно, и получить его можно по почте.
Чтобы получить паспорт, необходимо заполнить анкету на сайте polarpass.russia.travel. Заявки принимаются уже сейчас.