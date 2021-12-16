Ростуризм выпустил первую тысячу полярных паспортов

Это туристический документ, содержащий карту и информацию о достопримечательностях и ключевых местах притяжения русской Арктики. Посещая их, в паспорте можно ставить печати. В карте есть и Норильск.

Проект презентовали на международной туристической площадке Made in Arctic в Кировске. Его планируют запустить на территории Арктической зоны РФ.

Полярный паспорт не имеет статуса государственного документа, удостоверяющего личность. Он выдаётся бесплатно, и получить его можно по почте.

Чтобы получить паспорт, необходимо заполнить анкету на сайте polarpass.russia.travel. Заявки принимаются уже сейчас.