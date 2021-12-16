Ровно 33 года назад был учреждён государственный природный заповедник «Путоранский»

Путоранский заповедник создан для сохранения и изучения естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем плато Путорана, отмечают в «Объединенной дирекции заповедников Таймыра». Общая площадь заповедника — 1 887 251 га.

В прошлом вся горная система Путоран и в особенности её северные, восточные и южные районы самым активным образом использовались коренными жителями для изгородного домашнего оленеводства, охоты и рыболовства. Но в силу удалённости и труднодоступности постоянные поселения и какие-либо формы хозяйственного развития отсутствовали. До нашего времени сохранились отдельные историко-культурные памятники, которые были описаны, но официально не задокументированы. Большинство объектов, это фрагменты материальной культуры (развалины лабазов, нарт, изгородей, изб, часовень и др.) коренных жителей-оленеводов, давно покинувших территорию плато Путорана.

С 2012 года управление государственным природным заповедником «Путоранский» осуществляет природоохранное, научно-исследовательское и эколого-просветительское учреждение «Объединенная дирекция заповедников Таймыра».