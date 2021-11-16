Ровно год назад начал вещание первый круглосуточный муниципальный телеканал Норильск ТВ
Ровно год назад начал вещание первый круглосуточный муниципальный телеканал Норильск ТВ
16 ноября прошлого года информационный центр «Норильские новости» объединил в своей структуре первую норильскую газету - «Заполярную Правду» и первый городской телеканал круглосуточного формата вещания — Норильск ТВ. Уже в ноябре 2020 года зрительская аудитория телеканала в кабельных сетях составила 26 834 активных зрителей. В январе этого года его смотрели уже 29 997 активных зрителей.
Телеканал выпускает собственные программы — «Норильские новости», «Итоги недели», «Городской диалог», «Бодрое утро», «Бэкграунд» и другие. Сегодня он продолжает вещание на 24-й кнопке и готовит новые проекты для горожан. В будущем году получит развитие информационное направление, отмечает руководство Норильск ТВ. Своей задачей телеканал видит наращивание темпов, чтобы обеспечивать постоянное обновление новостных выпусков. В свою очередь общественно-политическая программа «Городской диалог», программа «Интервью» — это площадки для более обстоятельных бесед с экспертами - руководителями различных структур, общественниками, специалистами в самых разных областях. Стоит добавить, что телевидение уже давно вышло за пределы телеэкранов, и многим удобнее смотреть передачи с планшета или смартфона. Зрителям, помимо кабельных сетей МТС и «Норком», доступны сайт norilsk.tv, официальный Youtube-канал и обновления в Instagram. Эти направления тоже будут развиваться.
С первым днём рождения именинников поздравили основатель телеканала — заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов и Роман Сербин, председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета. Они вручили коллективу почётные грамоты главы Норильска, благодарственные письма от главы города и депутатского корпуса.
- Спасибо за то, что вы с душой относитесь к своей работе. Я знаю, что профильных специалистов всегда не хватает, но штат Норильск ТВ укомплектован, канал прекрасно работает, а вам удалось создать хорошую, активную команду, - отметил Владимир Баринов.
- Я очень рад, что проект Норильск ТВ удалось успешно реализовать, и сегодня все горожане могут в любое время узнать новости и увидеть интересные программы, рассказывающие о нашем городе. За год работы вы обрели постоянных зрителей, и их число с каждым годом будет расти. Надеюсь, в ближайшем будущем канал начнёт вещание на 22-й кнопке основного пакета цифрового телевидения,- добавил Роман Сербин.
Свои поздравления передал телевизионщикам и спикер городского Совета Александр Пестряков:
- Эта годовщина – праздник не только для коллектива самой молодой нашей телекомпании, но и для всего Норильска, для норильчан. Бренд «Норильские новости» за год стал узнаваемым не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Команда Норильск ТВ - это настоящие энтузиасты. Те, кто знаком с «кухней» телевещания, понимают, что создать с нуля такой масштабный проект – сложнейшая задача. Сегодня, отмечая свой первый день рождения, коллектив Норильск ТВ и не думает почивать на лаврах, а ставит перед собой ещё более масштабные задачи, решение которых даст возможность смотреть полюбившиеся передачи не только абонентам кабельного ТВ, а абсолютно всем горожанам.