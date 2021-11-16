Ровно год назад начал вещание первый круглосуточный муниципальный телеканал Норильск ТВ

16 ноября прошлого года информационный центр «Норильские новости» объединил в своей структуре первую норильскую газету - «Заполярную Правду» и первый городской телеканал круглосуточного формата вещания — Норильск ТВ. Уже в ноябре 2020 года зрительская аудитория телеканала в кабельных сетях составила 26 834 активных зрителей. В январе этого года его смотрели уже 29 997 активных зрителей.

Телеканал выпускает собственные программы — «Норильские новости», «Итоги недели», «Городской диалог», «Бодрое утро», «Бэкграунд» и другие. Сегодня он продолжает вещание на 24-й кнопке и готовит новые проекты для горожан. В будущем году получит развитие информационное направление, отмечает руководство Норильск ТВ. Своей задачей телеканал видит наращивание темпов, чтобы обеспечивать постоянное обновление новостных выпусков. В свою очередь общественно-политическая программа «Городской диалог», программа «Интервью» — это площадки для более обстоятельных бесед с экспертами - руководителями различных структур, общественниками, специалистами в самых разных областях. Стоит добавить, что телевидение уже давно вышло за пределы телеэкранов, и многим удобнее смотреть передачи с планшета или смартфона. Зрителям, помимо кабельных сетей МТС и «Норком», доступны сайт norilsk.tv, официальный Youtube-канал и обновления в Instagram. Эти направления тоже будут развиваться.

С первым днём рождения именинников поздравили основатель телеканала — заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов и Роман Сербин, председатель комиссии по городскому хозяйству Норильского горсовета. Они вручили коллективу почётные грамоты главы Норильска, благодарственные письма от главы города и депутатского корпуса.

- Спасибо за то, что вы с душой относитесь к своей работе. Я знаю, что профильных специалистов всегда не хватает, но штат Норильск ТВ укомплектован, канал прекрасно работает, а вам удалось создать хорошую, активную команду, - отметил Владимир Баринов.

- Я очень рад, что проект Норильск ТВ удалось успешно реализовать, и сегодня все горожане могут в любое время узнать новости и увидеть интересные программы, рассказывающие о нашем городе. За год работы вы обрели постоянных зрителей, и их число с каждым годом будет расти. Надеюсь, в ближайшем будущем канал начнёт вещание на 22-й кнопке основного пакета цифрового телевидения,- добавил Роман Сербин.

Свои поздравления передал телевизионщикам и спикер городского Совета Александр Пестряков:

- Эта годовщина – праздник не только для коллектива самой молодой нашей телекомпании, но и для всего Норильска, для норильчан. Бренд «Норильские новости» за год стал узнаваемым не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Команда Норильск ТВ - это настоящие энтузиасты. Те, кто знаком с «кухней» телевещания, понимают, что создать с нуля такой масштабный проект – сложнейшая задача. Сегодня, отмечая свой первый день рождения, коллектив Норильск ТВ и не думает почивать на лаврах, а ставит перед собой ещё более масштабные задачи, решение которых даст возможность смотреть полюбившиеся передачи не только абонентам кабельного ТВ, а абсолютно всем горожанам.