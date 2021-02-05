Рудник «Северный» Кольской ГМК уходит всё глубже

Там продолжаются работы третьего этапа инвестиционного проекта по восполнению выбывающих мощностей рудника. Его реализация позволит в ближайшие десять лет сохранять существенные объёмы добычи руды, сообщает телекомпания «TВ–21».

«Этот проект необходим для поддержания объёмов добычи руды рудником «Северный» на достигнутом уровне в 6 млн тонн в год на период до 2032 года за счёт вовлечения в отработку запасов руды до горизонта минус 440 метров, — поясняет руководитель горных проектов проектного офиса по реализации горных и обогатительных проектов КГМК Денис Осинцев. — По мере отработки рудных тел, рудник углубляется всё ниже. А чем глубже происходит отработка, тем больше необходимо мощностей для выдачи руды на поверхность».

Заказчиком инвестпроекта выступает «Норникель». В реализации участвует проектный офис Кольской ГМК, выполняющий оперативно–распорядительные функции по подготовке, организации, строительству и вводу объекта в эксплуатацию. Генеральный подрядчик — известная в России компания ООО «Канекс Шахтострой». Также привлекаются субподрядчики, которые ведут горнопроходческие, монтажные и другие работы в горных выработках.

Общая стоимость проекта — порядка 7 млрд рублей, реализуется он в четыре этапа. Первый включал строительство бункерно–дробильного комплекса № 4 (южный конвейерный уклон) и части выработок на 440–м откаточном горизонте, второй — бункерно–дробильного комплекса № 4 (северный конвейерный уклон). Также на втором этапе завершили проходческие работы по горизонту минус 440 метров. Бункерно–дробильный комплекс № 4 на горизонте минус 505 сдали и ввели в эксплуатацию в четвёртом квартале 2020 года. Третий этап, который реализуется сейчас, включает в себя строительство камеры станции донной разгрузки № 3, проходку и оснащение выработок западного участка откаточного горизонта и строительство рудоспусков № 7, 8, 11, 12. Ввод в эксплуатацию запланирован в конце 2021 года.

Четвертый и последний этап проекта реализуют в первом квартале 2024 года. В ходе него будет осваиваться тундровое месторождение. «Это совершенно новое месторождение с такой же никелевой рудой, — пояснил Денис Осинцев. — На данный момент рудник «Северный» ведёт в том направлении проходческие работы, начало его отработки запланировано с 2022 года».