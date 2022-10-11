Рудник «Таймырский» оснастили уникальными камерами аварийного воздухоснабжения

Помимо спасательных целей оборудование обеспечивает комфорт рабочих, которые ведут добычу в непростых условиях, на самых глубоких и жарких горизонтах шахты. Отметим, что глубина разработки достигает 1550 метров, а температура массива до +37 градусов.

«На данный момент на руднике «Таймырский» установлены уже три камеры аварийного воздухоснабжения. Одна планируется к спуску на участок № 1. Две находятся в порту в Дудинке. И ещё одна прибывает к нам в скором времени. КАВС приобретены для улучшения микроклимата рабочих мест, для повышения культуры производства, не только на случай аварийной ситуации, но и для нахождения там рабочих во время перерывов в работе, в том числе и обеденных. Это новый продукт в рамках инновационных технологий, внедряемых компанией «Норникель»», - рассказал заместитель начальника подземного участка вентиляции № 21 рудника «Таймырский» Сергей Дмитриенко.

С виду КАВС – это герметичное сооружение ярко-желтого цвета, которое оборудовано по последнему слову техники. Внутри сооружение напоминает космический шаттл с мягкими сиденьями и столиками. В капсуле предусмотрено цифровое управление системой кондиционирования воздуха и голосовой аудионавигацией, подключена прямая видео- и телефонная связь с диспетчерами из операционного центра управления горными работами, доступен Wi-Fi, работает система позиционирования, есть комплект аккумуляторных батарей для бесперебойной аварийной работы, которых хватит в случае полного отключения электроэнергии до 48 часов, баллоны с медицинским кислородом, фильтрующие средства для очистки воздуха, в наличии питьевая вода и даже биотуалет. Камера рассчитана на 12 человек. В неё не попадает шахтный воздух. В случае нештатной ситуации работники смогут дождаться в ней помощи либо поменять самоспасатели и передвигаться к выходу. Одну из первых камер установили около двух месяцев назад на участке № 10 на отметке -1550 метров.

«Моя работа заключается в том, что я хожу по всему руднику, замеряю уровень газов и работаю с вентиляцией всего рудника, и у меня не всегда предоставляется возможность на этом горизонте заходить именно в этот КАВС. Когда они уже будут установлены на всех горизонтах, это будет очень хорошо. То есть можно уже будет понимать, где находится КАВС, и соответственно планировать и делать передышку, паузу в работе. В КАВСе комфортно, можно провести обеденный перерыв, сделать небольшой отдых. Я доволен!» - делится впечатлениями газомерщик рудника «Таймырский» Павел Татара.

Камеры изготавливались по специальному проекту под индивидуальные требования рудника к оснащению салона и другим техническим характеристикам. Всего на предприятии установят семь таких капсул, три уже внедрены. Стоимость каждой около 36 млн рублей. Общие затраты компании на проект составят порядка 252 млн рублей.