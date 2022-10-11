Рудник «Таймырский» оснастили уникальными камерами аварийного воздухоснабжения
Рудник «Таймырский» оснастили уникальными камерами аварийного воздухоснабжения
На сегодняшний день на руднике установлены уже три камеры аварийного воздухоснабжения (КАВС).
Помимо спасательных целей оборудование обеспечивает комфорт рабочих, которые ведут добычу в непростых условиях, на самых глубоких и жарких горизонтах шахты. Отметим, что глубина разработки достигает 1550 метров, а температура массива до +37 градусов.
«На данный момент на руднике «Таймырский» установлены уже три камеры аварийного воздухоснабжения. Одна планируется к спуску на участок № 1. Две находятся в порту в Дудинке. И ещё одна прибывает к нам в скором времени. КАВС приобретены для улучшения микроклимата рабочих мест, для повышения культуры производства, не только на случай аварийной ситуации, но и для нахождения там рабочих во время перерывов в работе, в том числе и обеденных. Это новый продукт в рамках инновационных технологий, внедряемых компанией «Норникель»», - рассказал заместитель начальника подземного участка вентиляции № 21 рудника «Таймырский» Сергей Дмитриенко.
С виду КАВС – это герметичное сооружение ярко-желтого цвета, которое оборудовано по последнему слову техники. Внутри сооружение напоминает космический шаттл с мягкими сиденьями и столиками. В капсуле предусмотрено цифровое управление системой кондиционирования воздуха и голосовой аудионавигацией, подключена прямая видео- и телефонная связь с диспетчерами из операционного центра управления горными работами, доступен Wi-Fi, работает система позиционирования, есть комплект аккумуляторных батарей для бесперебойной аварийной работы, которых хватит в случае полного отключения электроэнергии до 48 часов, баллоны с медицинским кислородом, фильтрующие средства для очистки воздуха, в наличии питьевая вода и даже биотуалет. Камера рассчитана на 12 человек. В неё не попадает шахтный воздух. В случае нештатной ситуации работники смогут дождаться в ней помощи либо поменять самоспасатели и передвигаться к выходу. Одну из первых камер установили около двух месяцев назад на участке № 10 на отметке -1550 метров.
«Моя работа заключается в том, что я хожу по всему руднику, замеряю уровень газов и работаю с вентиляцией всего рудника, и у меня не всегда предоставляется возможность на этом горизонте заходить именно в этот КАВС. Когда они уже будут установлены на всех горизонтах, это будет очень хорошо. То есть можно уже будет понимать, где находится КАВС, и соответственно планировать и делать передышку, паузу в работе. В КАВСе комфортно, можно провести обеденный перерыв, сделать небольшой отдых. Я доволен!» - делится впечатлениями газомерщик рудника «Таймырский» Павел Татара.
Камеры изготавливались по специальному проекту под индивидуальные требования рудника к оснащению салона и другим техническим характеристикам. Всего на предприятии установят семь таких капсул, три уже внедрены. Стоимость каждой около 36 млн рублей. Общие затраты компании на проект составят порядка 252 млн рублей.