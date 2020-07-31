Рудник «Таймырский» расширяет сырьевую базу
Рудник «Таймырский» расширяет сырьевую базу
Годовая производительность рудника составляет 4,25 млн тонн руды. Для поддержания объёмов добычи руды на предприятии проводится комплекс работ по восполнению сырьевой базы. На это направлен один из проектов: «Рудник «Таймырский». Вскрытие и отработка части залежи Х–1 (О) «Большой Горст» (далее — РТБГ). По данным геологической разведки её объёмы превышают 8 млн тонн руды.
Проект состоит из пяти пусковых комплексов. Окончание строительных работ по нему запланировано на 2021 год. Первые три пусковых комплекса были введены в период с 2009 по 2016 год. Сейчас работы по четвёртому пусковому комплексу уже завершены. Рудные запасы той части залежи, которую он вскрывает, достаточно велики, поэтому предприятие будет её отрабатывать до 2029 года. В настоящее время проект находится на стадии получения разрешительных документов для ввода в эксплуатацию четвёртого пускового комплекса. Уже в ближайшее время «Таймырский» приступит к добыче руды на введённом участке.
Строительство четвёртого пускового комплекса проекта РТБГ стартовало в первом квартале 2019 года. За это время шахтостроители на глубине 1 100 метров выполнили работу по проходке, строительству и обустройству горных выработок общей длиной более 380 метров. В ходе строительства было отбито и поднято на поверхность более 6 тыс. м3 горной массы. Кроме этого, для обеспечения безопасного функционирования и дальнейшей эксплуатации применялась усиленная комбинированная крепь на площади свыше 3 тыс. м2.
После выхода на проектную мощность на новом подземном участке горняки будут добывать до 547 тыс. тонн в год.