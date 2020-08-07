Рудник «Заполярный» получил новую технику.

По программе для предприятия закупили три машины фирмы Normet: две кровлеоборочные Himec и одну для зарядки скважин Charmec.

С компанией Normet «Норникель» сотрудничает давно, оборудование этой фирмы есть практически в каждом горном подразделении Заполярного филиала. Так, на руднике «Заполярный» сейчас работает пять кровлеоборочных машин этого производителя, две из них будут заменены вновь прибывшими.

Для управления новой техникой какое–либо дополнительное обучение сотрудникам «Заполярного» не требуется — принцип работы, производительность и мощность новых машин такие же, как и у их предшественниц.

Гарантийный срок от завода производителя — один год. А рекомендуемый срок службы — три года. Но обычно техника работает дольше. Главное — своевременно проводить её техобслуживание.

Перед тем, как машины начнут работать под землёй, на них установят мобильные устройства регистрации и снимут параметры работы катализаторов на выброс СО2.