Руководителям лечебных учреждений Норильска и Дудинки рекомендовано увеличить запас лекарств

Сделать это предложил инспектирующий местные учреждения здравоохранения заместитель министра здравоохранения Красноярского края Александр Украинцев в связи с ростом заболеваемости в крае.

В выходные он посетил инфекционные госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, организованные на базе норильских межрайонных детской и взрослой больниц, Таймырской межрайонной больницы (Дудинка).

Александр Украинцев отметил, что в госпиталях соблюдаются нормы санитарно-эпидемиологического режима и имеются в запасе все необходимые лекарственные препараты. Замминистра обошёл палаты, включая красную зону, и пообщался с пациентами. По его словам, с их стороны нет нареканий на качество медицинской помощи. Добавим: на утро 1 ноября в базовых госпиталях Норильска находились 111 пациентов.

Александр Украинцев поручил руководителям лечебных учреждений учесть рост заболеваемости на территории края и увеличить запас средств индивидуальной защиты и лекарств, а также подготовить персонал.

Сейчас для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией на территории развёрнуты три базовых госпиталя с общим коечным фондом — 170 единиц для пациентов с COVID-19 и пневмонией. При стремительном росте заболеваемости мощность фонда может достигнуть порядка 700 коек.

Также Александр Украинцев оценил ход ремонтных работ в помещении Таймырского противотуберкулёзного диспансера, где в начале следующего года заработает новый компьютерный томограф, который позволит увеличить темпы обследования пациентов с пневмонией.

Замминистра также ознакомится с тем, как отлажен процесс оказания медицинской помощи в амбулаторном звене, проверит работу детской службы и проконтролирует организацию вакцинации населения от коронавирусной инфекции.