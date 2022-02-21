МАУ ИЦ «Норильские новости»

Руководство промотвала «Байкал-2000» заплатит штраф

Руководство промотвала «Байкал-2000» заплатит штраф

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Руководство промотвала «Байкал-2000» заплатит штраф

При очередной проверке Роспотребнадзор зафиксировал несколько нарушений на полигоне.

Руководство промотвала «Байкал-2000» заплатит штраф

Представители ведомства выявили следующие нарушения: у организации отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект предельно допустимых выбросов; на полигоне не предусмотрен отвод дождевых и талых вод и не осуществляется в полном объёме производственный контроль.

За вышеперечисленные нарушения юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ, в рамках которой должен будет оплатить штраф в размере 175 тысяч рублей. Руководству выдано предписание об устранении нарушений с установленным сроком исполнения.

Фото Ирина Яринская
21 февраля в 15:24 160
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