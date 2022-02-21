Руководство промотвала «Байкал-2000» заплатит штраф

Представители ведомства выявили следующие нарушения: у организации отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на проект предельно допустимых выбросов; на полигоне не предусмотрен отвод дождевых и талых вод и не осуществляется в полном объёме производственный контроль.

За вышеперечисленные нарушения юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ, в рамках которой должен будет оплатить штраф в размере 175 тысяч рублей. Руководству выдано предписание об устранении нарушений с установленным сроком исполнения.