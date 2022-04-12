Русло ручья Кайерканского очищено ото льда

- Важно вовремя очищать водопропускные сооружения переходных мостов и русло ручья Кайерканского, так как в последние годы здесь большой приток воды и много льда, - пояснил Роман Красовский, заместитель главы Норильска по территориальному развитию. - Ежедневно кайерканское территориальное управление мониторит ситуацию, вся информация передаётся в ЕДДС.

Сегодня уровень воды стабилен, приток воды и количество льда незначительны, угрозы затопления нет. Летом планируется определить источник наполнения ручья и принять меры.