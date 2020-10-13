Рыба на веревке или варварский способ хранения живой рыбы

По данным пресс-службы управления МВД России, самым «рыбным» местом для рыбаков по традиции остается Таймыр. Здесь на протяжение 600 километров по Енисею совсем немного населённых пунктов, потому браконьеры чувствуют себя безнаказанными.

- Вылов осетра идет в летнее время, как правило, в нескольких сотнях километров от населенных пунктов, где нет возможности установить рефрижераторы для хранения. Браконьеры придумали следующее: берется длинная веревка, один конец привязывается к берегу, другой уходит в Енисей, и через каждые полтора — два метра на канате находятся петли. Веревку продевают через рот и жабры рыбы. При этом повреждений жизненно важных органов у осетра нет. Рыба живет в этом кукане, пока не придет время ее продажи, — пояснили в пресс-службе.

За первые шесть месяцев текущего года на Таймыре из сетей выпустили 41 краснокнижную рыбу. В результате операции «Путина» были заведены не только уголовные и административные дела, но и предотвращён ущерб в семь миллионов рублей.

- Надо сказать слова благодарности операции «Путина». Она начинается, когда происходит отлов производителей осетровых, идёт заготовка икры для дальнейшего получения молоди. Действительно, браконьеров практически не стало в этот период, — рассказала Ольга Ларионова, начальник отдела агрокультуры Енисейского территориального управления Федерального ведомства по рыболовству.