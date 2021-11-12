Рыбы много не бывает

В ходе совместной экспедиции Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) летом была проведена оценка биологических ресурсов боковых водоёмов Норило-Пясинской системы.

Объектами исследования стали гидробиоценозы и ихтиоценозы озёр в бассейне реки Пясины — Хелалитурку, Сыруто, Кривое, Белинское, Поленное, Половинное. Целью работы была оценка состояния запасов водных биологических ресурсов, разработка прогноза общих допустимых уловов и рекомендованного объёма добычи основных промысловых видов рыб (голец, муксун, чир, сиг, пелядь, валек, хариус, налим) на 2023 год.

«На этих водоёмах ранее никаких научных изысканий не проводилось. В ходе экспедиции летом 2021 года были изучены Хелалитурку и Сыруто, а затем мы по аналогии провели расчёты для остальных озёр. Выбор водоёмов не был случайным. Специалисты Проектного офиса развития Арктики сначала спросили местное население, представителей коренных малочисленных народов, на каких озёрах они хотели бы ловить рыбу. На эти водоёмы и отправилась научная экспедиция. Я считаю, что это очень правильный проект, он вполне укладывается в концепцию компенсаций возможного ущерба традиционному хозяйствованию от промышленного освоения Арктики. Я бы даже назвал его альтернативой зарыблению загрязнённых озер, потому что это очень спорная технология, мальки могут не выжить», — говорит гидробиолог Института биофизики СО РАН, профессор, доктор биологических наук Михаил Гладышев.

Учёные оценили объёмы общих допустимых уловов (ОДУ) и рекомендованной добычи (вылова) водных биологических ресурсов в вышеупомянутых шести озёрах в 38,5 т в год.

Но это только начало, необходимо проводить дальнейшие исследования, поскольку по многим таймырским водоёмам имеются данные только 50-летней давности, пояснила руководитель красноярского филиала ВНИРО Людмила Мирач.

Данные исследования будут способствовать адекватному распределению квот на промысловую добычу рыбы. Люди смогут спокойно заниматься своим традиционным занятием — рыболовством.

Сейчас представители коренных народов получают материальную поддержку от недропользователей. В частности, компания «Норникель» помогла им приобрести снегоходы и другую технику, рассказал Григорий Дюкарев, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края.

«Люди готовы зарабатывать рыбной ловлей, по сути, у них и других вариантов-то нет. Но вся эта поддержка обнулится, если не будет квот на ловлю рыбы хотя бы в боковых водоёмах Норило-Пясинской водной системы», — добавил Дюкарев.

Мало просто выделить квоты, необходимо также, чтобы они совпадали с рыбопромысловыми участками, и местные жители имели преимущество при их распределении, уверен представитель местной общины коренных малочисленных народов севера (КМНС), рыбак Сергей Веселовский.

«Сейчас складывается ситуация, при которой община выигрывает аукцион на предоставление рыбопромыслового участка, а квоты на рыбу, которую можно на нём выловить, задолго до того получает какая-нибудь компания из Красноярска. При этом такие «промысловики» не могут добраться в труднодоступные районы Таймыра и занимаются скупкой рыбы у коренных народов по бросовым ценам — до 40 рублей за килограмм», — пояснил Веселовский.

Председатель правления Проектного офиса развития Арктики, при финансовой поддержке которого проводилось исследование, в свою очередь отметил:

«Выделение дополнительных квот для ловли рыбы в боковых водоёмах Норило-Пясинской водной системы может стать выходом из этой ситуации и позволит коренным народам Таймыра по-прежнему заниматься традиционными видами хозяйствования и оставаться экономически независимыми. Проектный офис развития Арктики будет подавать документы для оформления квот с целью распределения их по общинам».