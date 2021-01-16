С 00.00 16 января в городе объявлено штормовое предупреждение по очень сильному морозу

По данным Гидрометцентра, сегодня, 16 января, в Норильске температура воздуха составляет –45… –50°С, ветер восточный — 8–13 м/с. ФГБУ «СУГМС» на 17 января прогнозирует сильный мороз. Температура воздуха не изменится, но порывы ветра увеличатся до 15–20 м/с, ожидается метель.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации норильчане могут обратиться в службу спасения по номеру 112.