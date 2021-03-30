С 1 апреля Россия возобновляет авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном, Шри-Ланкой и Германией

С 1 апреля возобновятся регулярные международные авиасообщения с Венесуэлой - рейсы будут осуществляться дважды в неделю по маршруту Москва-Каракас, Сирией - из Москвы в Дамаск самолёты будут летать один раз в неделю, Таджикистаном - рейс Москва - Душанбе будет осуществляться один раз в неделю, Узбекистаном – один раз в неделю по маршруту Москва - Ташкент и Шри-Ланкой - Москва - Коломбо один раз в неделю.

С Германией авиасообщение будет осуществляться по маршрутам:

- Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне, пять раз в неделю;

- Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне, три раза в неделю;

- Москва - Берлин - Москва, пять раз в неделю;

- Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва, три раза в неделю.

С 1 апреля также расширяется список аэропортов, которые возобновят международные авиаперевозки. Улететь за рубеж можно будет из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Но при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, с этой даты возрастёт количество рейсов на Кубу. По маршруту Москва - Варадеро самолёты будут летать ежедневно. Будет увеличено количество рейсов с Арменией, Азербайджаном, Египтом, ОАЭ - по одному рейсу в неделю на взаимной основе из международных аэропортов России, решения по которым были приняты ранее, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.