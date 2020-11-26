С 1 декабря автобусы по некоторым муниципальным маршрутам будут ходить реже

Прежде это касалось коммерческих перевозчиков, которые урезали график движения ещё весной. Правда, тогда это совпало с рекомендациями краевого минтранса, ведь пассажиропоток по многим направлениям сократился из-за удалённой работы многих горожан.

- В третьем и четвёртом квартале года численность водителей снизилась настолько, что это отразилось на движении городского транспорта. Сегодня НПОПАТ не хватает примерно 80 сотрудников. При этом человека «с улицы» не возьмёшь: помимо прав категории D он должен иметь опыт работы на подобном транспорте, а при трудоустройстве ещё пройти стажировку в несколько месяцев. Это необходимо, поскольку в Норильске автобусы большого класса зачастую работают в особых метеоусловиях, но при этом - в густонаселённых районах, - рассказал Виктор Кузнецов, начальник отдела транспорта УГХ администрации Норильска.

Он добавил, что в городе действует программа по приглашению водителей автобусов, подробности, которой можно увидеть на сайте НПОПАТ, но не для всех предлагаемые условия очевидно привлекательны.

В итоге муниципальный перевозчик принял решение с 1 декабря изменить расписание движения следующих маршрутов, увеличив интервал движения машин: в Центральном районе № 1А,Б, 2, 4, 5А, 5Б, 6, 16Б, 17. В Талнахе - № 23, 24, в Кайеркане – 31-й маршрут.

Новое расписание уже размещено на официальном сайте администрации города и на портале НПОПАТ. Также по номеру 406-000 пассажиры могут узнать об имеющихся нештатных ситуациях, а также уточнить время приезда ближайшего автобуса к той или иной остановке.

Информацию о сходах транспорта с линии или временных ограничениях движения можно получить и на справке-автомат 400-700. Также горожане могут ориентироваться на данные приложения CityBus, где есть данные и по линиям коммерчески рейсов.