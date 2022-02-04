С 1 февраля в Единый государственный реестр недвижимости включаются сведения о том, является ли жильё аварийным
С 1 февраля в Единый государственный реестр недвижимости включаются сведения о том, является ли жильё аварийным
Нововведения прописаны в Федеральном законе от 26 мая 2021 года № 148-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».
Теперь при получении выписки из ЕГРН собственники смогут узнать сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также сведения о признании жилья непригодным для проживания.
Данные о том, что МКД и квартира признаны аварийными, непригодными для проживания, должны быть направлены в органы регистрации прав компетентными службами до 1 июля текущего года.
Напомним, заказать выписку из ЕГРН можно в бумажном виде в любом офисе МФЦ, а также воспользоваться онлайн-сервисами Федеральной кадастровой палаты и Росреестра или портала «Госуслуги».
Выписка из ЕГРН, полученная в электронном виде, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, она заверяется электронной подписью органа регистрации прав.