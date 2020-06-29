С 1 июля нас ждёт повышение тарифов на коммунальные услуги

Это повышение плановое: по закону меняться тарифы на услуги ЖКХ могут два раза в год — 1 января и 1 июля.

Новая стоимость услуг установлена министерством тарифной политики Красноярского края.

Уже со среды, 1 июля, стоимость электроэнергии увеличится на девять копеек и составит 1,90 рубля за киловатт-час, рост составит 5,0%. Отопление для жителей региона подорожает на 59,07 рубля за Гкал (до 1 345,90 рубля), рост - 4,6%. Так же на 4,6% подорожает холодная вода, что в натуральных числах выражается в 2,21 рубля — до 50,33 рубля за кубометр. Горячая вода станет дороже на 4,14 рубля за кубометр (4,1%). Водоотведение будет стоить дороже на 4,93 рубля (15%) и составит 37,76 рубля за кубометр. Ежемесячная плата за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для одного проживающего сохранится на прежнем уровне — 85,05 рубля. Также остался без изменений размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей по договорам соцнайма и по договорам найма государственного и муниципального жилищного фонда.