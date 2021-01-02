МАУ ИЦ «Норильские новости»

С 1 январь в силу вступили новые правила противопожарного режима

С 1 январь в силу вступили новые правила противопожарного режима

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С 1 январь в силу вступили новые правила противопожарного режима

Теперь курение на территории вузов и больниц будет запрещено. За исключением специально отведённых мест для курения.

С 1 январь в силу вступили новые правила противопожарного режима

По сообщению Рината Еникеева, директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, с 1 января текущего года будет запрещено курение на территории объектов здравоохранения, образования и транспорта. Исключение станут специальные места, отведенные для курения.

— В этих правилах запрет на курение — не защита от дыма. Мы привлекаем к ответственности за нарушения требований пожарной безопасности, а не за курение в неустановленном месте в соответствии с КоАП. Если инспектор Госпожнадзора придёт с проверкой в больницу и увидит, что пациенты курят на территории вне отведённой зоны, то вряд ли он будет составлять протокол в отношении курильщиков. Инспектор оштрафует должностное лицо, которое не обеспечило место для курения, — пояснил Ринат Еникеев для ТАСС.

Нарушителям грозит административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» в виде штрафа от 6 до 15 тысяч рублей, а в случае пожара — от 40 до 50 тысяч рублей.

Фото из открытых источников
2 января в 18:25 360
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