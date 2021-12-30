С 1 января возрастёт родительская плата за питание в школьных столовых

Как сообщили классные руководители школ родителям, с 1 января обед для учащихся 1–4-х классов будет стоить 144, 62 рубля (подорожает на 5,5 рубля, сейчас — 139,12 рубля), полдник для всех школьников (с 1 по 11 класс) обойдётся родителям в 38,49 рубля (сейчас он стоит 37,05 рубля).

Стоимость завтрака для учеников 5–11-х классов составит 141,99 рубля (сейчас — 131,66 рубля), обеда — 190,11 рубля (сейчас — 182,97 рубля).