С 1 марта в северобусах запустят бескондукторную систему оплаты проезда

Система бескондукторной оплаты будет запущена на 19 северобусах. С её помощью оплачивать проезд можно будет банковскими картами всех банков, а также бесконтактной системой МИР Pay, Samsung Pay и иными программными комплексами, которые поддерживают работу с бесконтактной системой оплаты проезда.

Оплачивать проезд норильчане теперь будут через специальное электронное устройство – валидатор, закреплённое на турникете. Уведомление об успешной оплате отразится на экране валидатора, а после пассажиру поступит сообщение на телефон от банка или от платёжной системы. Данное сообщение необходимо показать контроллёру или водителю транспортного средства при выходе из автобуса.

«На текущий момент у нас все находится в пилотном режиме. Из 19 транспортных средств в работе находится семь. В перспективе до 1 марта все 19 автобусов будут запущены», - сообщил Андрей Остапов.

Также он добавил, что длительность процесса по запуску пилотного проекта в первую очередь связана с доработкой системы таким образом, чтобы пассажир мог оплачивать проезд в офлайн-режиме.