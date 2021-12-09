С 1 октября по 7 декабря с улиц города вывезли около 160 000 тонн снега

Как рассказал Павел Пискунов, начальник управления городского хозяйства администрации Норильска, снегоуборка в этом году началась 1 октября. К работам привлечены четыре подрядчика, чья техника занята в две смены, круглосуточно очищая улицы.

– От 20 до 60 единиц снегоуборочной техники выходит каждую смену. При снегопаде в первую очередь проводится патрульная очистка проезжей части, автобусных остановок, тротуаров, пешеходных переходов. Приоритет отдаётся максимально загруженным улицам, — отметил он.

Интересно, что за аналогичный период прошлого года было собрано больше снега — 390 000 тонн.

Павел Пискунов также коснулся темы очистки придомовых территорий, напомнив, что ежедневно сотрудниками управляющих компаний должны вручную очищаться два метра территорий вокруг подъездов для обеспечения беспрепятственного проезда мусороуборочной техники, а также машин экстренного реагирования.

– Очистка дворов от снега ведётся по договорам управления, согласно которым, с октября по декабрь увозится 10% от общего выпавшего объёма; с января по март – 15%, в апреле и мае – 25 и 30% соответственно. Каждая управляющая компания составляет графики, нам предстоит проработать возможность их опубликования на сайтах УК. Наболевшей проблемой остаётся брошенный транспорт, — заключил Павел Пискунов.