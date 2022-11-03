С 1 октября в Норильске ежедневно ведутся работы по очистке снега

Ежедневно представители четырёх подрядных организаций обслуживают объекты благоустройства города - переходных лестниц, неразграниченных территорий, проездов и виадуков.

«За октябрь с территорий общего пользования Центрального района вывезено порядка 200 кубометров снега. Согласно условиям договора, лестницы и проходы очищаются на всю ширину, толщина снежного покрова не должна превышать 10 сантиметров, также не допускается образование перепадов высоты с прилегающими территориями многоквартирных домов. Очистка объектов должна производиться ежедневно: если сроки нарушаются, граждане могут подать заявку в городскую диспетчерскую службу, и подрядчик оперативно произведёт очистку», - рассказал Сергей Гарбарук, заместитель директора управления ЖКХ по благоустройству и оперативному контролю.

Контроль за работой подрядчиков осуществляется на постоянной основе, специалисты проводят объезд, фиксируют состояние снежного покрова и выписывают акт по выполнению работ. Договоры с подрядчиками заключены в срок до 31 декабря, с нового года работы по очистке продолжатся. Заключение договоров на период с октября по декабрь обусловлено окончанием финансового года, в будущем году работы продолжатся до 1 июня.