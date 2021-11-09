С 12 ноября по 20 декабря в Норильске пройдёт первый арктический акселератор для IT-сообщества

Программа интенсивного обучения рассчитана на специалистов в сферах IT, Product Development и Project Management.

Организаторы курса - Агентство развития Норильска (АРН) и интеллектуальная цифровая платформа подбора и оценки персонала HowToWork.

Акселератор пройдёт в два этапа:

— с 12 по 14 ноября на базе норильского Молодежного центра состоятся групповые консультации по развитию новых продуктов и действующих инструментов разработки и вывода на рынок продуктов и решений в сфере информационных технологий;

— вторым этапом станет дистанционная разработка продуктов, основанных на идеях участников акселератора.

В финале акселератора состоится презентация разработанных продуктов потенциальным инвесторам и представителям венчурных фондов.

Групповые консультации проведёт Михаил Петухов, заведующий кафедрой информационных технологий Заполярного государственного университета, руководитель проекта HowToWork.

Расписание занятий:

12 ноября с 17.00 до 21.00,

13 и 14 ноября с 11.00 до 20.00.

Количество мест ограниченно. Зарегистрироваться можно по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1836816