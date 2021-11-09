С 12 ноября по 20 декабря в Норильске пройдёт первый арктический акселератор для IT-сообщества
С 12 ноября по 20 декабря в Норильске пройдёт первый арктический акселератор для IT-сообщества
Программа интенсивного обучения рассчитана на специалистов в сферах IT, Product Development и Project Management.
Организаторы курса - Агентство развития Норильска (АРН) и интеллектуальная цифровая платформа подбора и оценки персонала HowToWork.
Акселератор пройдёт в два этапа:
— с 12 по 14 ноября на базе норильского Молодежного центра состоятся групповые консультации по развитию новых продуктов и действующих инструментов разработки и вывода на рынок продуктов и решений в сфере информационных технологий;
— вторым этапом станет дистанционная разработка продуктов, основанных на идеях участников акселератора.
В финале акселератора состоится презентация разработанных продуктов потенциальным инвесторам и представителям венчурных фондов.
Групповые консультации проведёт Михаил Петухов, заведующий кафедрой информационных технологий Заполярного государственного университета, руководитель проекта HowToWork.
Расписание занятий:
12 ноября с 17.00 до 21.00,
13 и 14 ноября с 11.00 до 20.00.
Количество мест ограниченно. Зарегистрироваться можно по ссылке https://arnorilsk.timepad.ru/event/1836816