С 14 августа КрасАвиа запускает регулярные рейсы из Красноярска в Хатангу

В авиакомпании уверены, что стабильное регулярное воздушное сообщение с материком особенно актуально для северян в осенний период. В это время многие возвращаются с отпуска, а других альтернативных видов транспорта просто нет. Это касается и социально значимых грузов, которые после окончания речной навигации можно доставить на Север только по воздуху.

«Обеспечить транспортную доступность для всех жителей Красноярского края – наша прямая обязанность, – подчеркнул генеральный директор КрасАвиа Андрей Егоров. – Особенно это касается северных территорий, где проживание и так намного сложней. Являясь краевой авиакомпанией, мы обязаны гарантировать нашим гражданам возможность перемещения из любого, даже самого отдалённого посёлка».

Кроме того, из Хатанги выполняются вертолётные рейсы в небольшие населённые пункты Таймыра — Хета, Новая, Катырык, Сындасско, Попигай, Новорыбную. Вертолёты перевозят как пассажиров, так и жизненно необходимые грузы – продовольствие, лекарства, почту.

Уточнить расписание, подробные условия перелёта и приобретения билетов без сборов можно на сайте krasavia.ru, а также с помощью других онлайн-сервисов или в любой удобной билетной авиакассе.