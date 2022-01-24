С 15 апреля жители Красноярского края смогут проголосовать за территории, которые будут благоустроены в 2023 году

Александр Новиков, председатель краевого комитета по спорту, молодёжной политике, туризму и развитию общественной среды, рассказал, как в этом году будет проходить голосование.

Как и в прошлый раз, проголосовать можно будет на платформе«Формирование комфортной городской среды» с 15 апреля по 31 мая. Отдать свой голос смогут граждане старше 14 лет.

«В ближайшее время мы должны определить муниципальные образования края, которые будут участвовать в программе, и совместно с муниципалитетами выбрать объекты для голосования. В дальнейшем потребуется сформировать волонтёрский корпус, который будет информировать людей, подготовить информационное сопровождение, ответственных за каждый объект кураторов», — сообщил Александр Новиков.

Так как краевые власти заинтересованы в том, чтобы города и посёлки региона менялись в лучшую сторону, одной из приоритетных задач является увлечение количества участников программы. В прошлом году их было 200 тысяч, теперь планируется увеличить их число до 230–240 тысяч.

В этом году в регионе благоустроят 34 объекта, в том числе выбранную жителями Норильска общественную территорию на ул. Комсомольской, в районе городского бассейна и дворца спорта «Арктика». Здесь планируется создать ухоженное и уютное пространство, где горожане смогут проводить свой досуг.