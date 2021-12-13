С 15 декабря площадки Музея Норильска ждут горожан на большую новогоднюю программу

В этом году Музей Норильска предлагает несколько видов новогодних программ. Так, с 18 декабря по 9 января ждут норильчан от 7 до 12 лет на квест «Ёлочка с иголочки».

«В Норильске случилась страшная оказия, Дед Мороз потерял память! Говорят, что в деле замешаны Баба-яга и швейная игла. Теперь внучка Снегурочка собирает команду веселых и находчивых, чтобы отправиться в «швейный лес» спасти дедушку с помощью силы рукоделия и вернуть городу праздник. Пройти квест и спасти Новый год юным участникам помогут хитрость, смекалка и сказочные музейные герои. Веру в чудеса возьмите с собой обязательно!», - гласит анонс программы. Продолжительность программы – час, групповые заявки принимаются по телефону 46-13-27.

В художественной галерее (Талнахская, 78) с 15 декабря по 15 января норильчанам от 7 лет расскажут «Историю новогодней ёлки». В волшебной атмосфере праздников вместе с героями зимних сказок участники услышат истории о главном символе новогодних торжеств – праздничной ели. А еще о том, как создавались и изменялись елочные игрушки. Забрать с собой частичку магии сможет любой желающий. На творческом мастер-классе, следуя традиции создавать подарки своими руками, гости изготовят оригинальный праздничный сувенир.

В Талнахском филиале музея (Енисейская, 8а) с 15 декабря по 19 января пройдут веселые «Святочные гуляния» для юных талнахчан от 4 до 15 лет, чтобы поколядовать, похороводить и помастерить.

«Что может согреть северное сердце лучше, чем веселые и жаркие новогодние праздники? Отметить Новый год и изучить обычаи русской зимы участников пригласит величавая и горделивая Хозяйка. Вместе с ней участники у уютной избы на завалинке посидят, на суженых-ряженых погадают да мастерство и ловкость рук свою проверят в изготовлении оригинальной и необычной святочной открытки, чтобы написать на ней теплые слова-пожелания – порадовать родных и близких. И не забудут поплясать в Хороводе-Солнцевороте, чтобы солнышко северное ход свой не замедляло», - приглашает анонс программы.

Продолжительность программы для дошкольников – 60 минут, для школьников – 90.

В Музее Норильска напоминают, что в дни новогодних праздников для индивидуальных посетителей музеи принимают заявки на 4, 5 и 6, 8, 9 января в 12.00, в 14.00 и в 16.00 (по предварительной записи). Групповые заявки принимаются по телефонам: 46-13-27, 43-35-69, 44-27-81. А также о том, что в связи с действующими ограничительными мерами вход для лиц старше 18 лет строго по QR-кодам, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. На всех площадках Музея Норильска действует масочный режим и социальная дистанция.