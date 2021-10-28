С 17 ноября система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 перейдёт в режим постоянной эксплуатации

«Одно из обязательных условий запуска системы в работу — наличие резервного центра обработки вызовов. Он открылся в мае этого года в Красноярске и сможет принимать нагрузку на себя и обеспечить работоспособность системы в случае неполадок в основном центре. Также мы открыли дополнительный центр обработки вызовов в Норильске», — сообщил Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края.

С запуском системы в постоянную эксплуатацию появятся новые функции. Например, возможность отправки обратного СМС-сообщения, что актуально для людей с ограниченными возможностями по слуху. Также заработает интеграция между системой 112 и государственной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Через терминалы «ЭРА-ГЛОНАСС», установленные на автотранспорте, граждане смогут сообщать о происшествиях. В случае аварии сообщение автоматически будет поступать в службу 112.

Режим работы службы не изменился, она по-прежнему будет принимать экстренные вызовы круглосуточно. Звонить на номер 112 можно для привлечения пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной службы газа, службы «Антитеррор», МЧС.

В Красноярском крае работает мобильное приложение «Система оповещений – 112», с его помощью можно позвонить на номер 112 или отправить сообщение с применением специальных шаблонов. При включённой геолокации в сообщение будут добавлены координаты заявителя, что позволит более точно определять место происшествия.