С 18 апреля в Красноярском крае ограничат движение по трассам для большегрузов

Ограничения коснутся большегрузов, превышающих временно установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось – 6 тонн, двухосную тележку — 5 тонн, трехосную тележку — 4 тонны. Запреты на проезд весной и летом, в более тёплый период, должны снизить износ дорог.

C 18 апреля по 17 мая вводятся ограничения на автодорогах общего пользования; с 23 мая по 21 июня – будет закрыт подъезд к аэропорту «Норильск»; с 1 июня по 21 августа – ограничения для большегрузов будут действовать при температуре воздуха выше 32 градусов.

Всю информацию можно уточнить по телефону: 8 (391) 211–53–82.