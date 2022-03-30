С 18 апреля в Красноярском крае ограничат движение по трассам для большегрузов
С 18 апреля в Красноярском крае ограничат движение по трассам для большегрузов
«КрУДор» опубликовал список периодов, в которые будут действовать ограничения для движения грузовиков в регионе.
Ограничения коснутся большегрузов, превышающих временно установленные предельно допустимые нагрузки на каждую ось: одиночную ось – 6 тонн, двухосную тележку — 5 тонн, трехосную тележку — 4 тонны. Запреты на проезд весной и летом, в более тёплый период, должны снизить износ дорог.
C 18 апреля по 17 мая вводятся ограничения на автодорогах общего пользования; с 23 мая по 21 июня – будет закрыт подъезд к аэропорту «Норильск»; с 1 июня по 21 августа – ограничения для большегрузов будут действовать при температуре воздуха выше 32 градусов.
Всю информацию можно уточнить по телефону: 8 (391) 211–53–82.