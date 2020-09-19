С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение ещё по четырём направлениям

По данным оперштаба, с 21 сентября откроются авиасообщения с Белоруссией (Минск), Казахстаном (Ну-Султан) и Киргизией (Бишкек), а с 27 сентября начнутся перелёты в Южную Корею (Сеул).

В связи с запуском авиасообщений 21 сентября прекратится программа вывозных рейсов для россиян.

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов авиакомпанией «Аэрофлот»», - цитирует ТАСС оперштаб.