С 26 апреля по 30 мая пройдёт голосование за выбор общественного пространства для благоустройства в 2022 году

Напомним, уже прошёл первый этап голосования, когда норильчане выбирали территории, которые благоустроят по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Тогда своё мнение выразили порядка 17 000 человек.

Константин Купреенко, заместитель главы Норильска по городскому хозяйству:

- Теперь голосование, по сути, выходит на общероссийский уровень. На него вынесены два общественных пространства: ул. Комсомольская, 9, и второй этап работ на территории ул. Первомайская, 12-16. Необходимо, чтобы жители подтвердили свой выбор через портал госуслуг. Для этого на сайте города нужно зайти в раздел «Национальные проекты» и кликнуть по кнопке «Участвовать», расположенной на баннере «Мой выбор, моё будущее», после чего вы попадаете на сайт госуслуг, где необходимо авторизоваться, а оттуда — на страницу голосования.

Он также напомнил, что согласно инвентаризации, которая проводилась несколько лет назад и была призвана определить территории для будущего обустройства, практически завершены все талнахские участки, потому их нет в списке 2022 года (последний дообустраивают этим летом). Но на следующий период планируется готовить новые списки и проводить опросы жителей по выбору территорий для программы «Формирование комфортной городской среды». Голосование также будет двухэтапным: на уровне города и через портал госуслуг.

Константин Купреенко добавил, что на период проведения рейтингового голосования, с 26 апреля по 30 мая, в МФЦ и «Арене» будут работать волонтёры, которые помогут жителям оформить подачу голосов через планшеты, ноутбуки или телефоны.