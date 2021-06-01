МАУ ИЦ «Норильские новости»

С 5 июня изменится схема движения муниципальных маршрутов № 4, 5А и 5Б

С 5 июня изменится схема движения муниципальных маршрутов № 4, 5А и 5Б

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С 5 июня изменится схема движения муниципальных маршрутов № 4, 5А и 5Б

С 5 июня изменится схема движения муниципальных маршрутов № 4, 5А и 5Б

На городской транспортной комиссии был рассмотрен вопрос об исключении из них остановочного пункта «Плавильный цех». Связано это с тем, что на данной площадке идут работы по демонтажу объектов бывшего Никелевого завода, а после закрытия предприятия пассажиропоток по этому направлению существенно сократился.

- Данная инициатива поступила от Заполярного филиала «Норникеля». Её цель - обеспечение безопасных перевозок и соблюдение охранного режима на объекте. Планируется, что новая схема станет постоянной, - сообщил Виктор Кузнецов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Ирина Яринская
1 июня в 14:16 470
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