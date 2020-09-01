С Днем Знаний!
С Днем Знаний!
Исполняющий полномочия Главы Норильска Николай Тимофеев поздравил всех школьников и учителей с Днем Знаний.
Дорогие норильчане!
Впереди у нас новый школьный год, наполненный успехами, радостями, заботами. И обязательно – серьезной учебой. Первое сентября – праздник, близкий каждому. С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний.
Администрация города постаралась сделать все, чтобы школы Норильска встретили Первое сентября в полной готовности. В 2020 году 37 школ откроют свои двери почти для 25 тысяч учащихся и 3 тысяч педагогов.
Дорогие ребята!
Путешествие по Стране Знаний обогащает интеллектуально и культурно, раскрывает таланты, помогает правильно выбрать жизненные маршруты и стать достойным гражданином родной страны. Знайте, даже ваш маленький успех в школе, колледже или институте – большая радость для родителей и учителей, приближающая вас к большому будущему.
Я уверен, что вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных оценок и результатов. А значит, станете грамотными и образованными людьми.
Уважаемые родители!
Желаю, чтобы ваши дети радовали вас своими успехами, спортивными достижениями и новыми знаниями!
Уважаемые педагоги!
Хочу выразить благодарность за ваш нелегкий, но почетный труд. Примите искренние поздравления с праздником!
Дорогие друзья!
Желаю всем успешной реализации творческих планов, поддержки близких и больших достижений! Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным!
С праздником, дорогие норильчане! С днем знаний!