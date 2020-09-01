Дорогие норильчане!

Впереди у нас новый школьный год, наполненный успехами, радостями, заботами. И обязательно – серьезной учебой. Первое сентября – праздник, близкий каждому. С него начинается трудная, но очень увлекательная дорога в мир знаний.

Администрация города постаралась сделать все, чтобы школы Норильска встретили Первое сентября в полной готовности. В 2020 году 37 школ откроют свои двери почти для 25 тысяч учащихся и 3 тысяч педагогов.

Дорогие ребята!

Путешествие по Стране Знаний обогащает интеллектуально и культурно, раскрывает таланты, помогает правильно выбрать жизненные маршруты и стать достойным гражданином родной страны. Знайте, даже ваш маленький успех в школе, колледже или институте – большая радость для родителей и учителей, приближающая вас к большому будущему.

Я уверен, что вы приложите все усилия, чтобы добиться отличных оценок и результатов. А значит, станете грамотными и образованными людьми.

Уважаемые родители!

Желаю, чтобы ваши дети радовали вас своими успехами, спортивными достижениями и новыми знаниями!

Уважаемые педагоги!

Хочу выразить благодарность за ваш нелегкий, но почетный труд. Примите искренние поздравления с праздником!

Дорогие друзья!

Желаю всем успешной реализации творческих планов, поддержки близких и больших достижений! Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным!

С праздником, дорогие норильчане! С днем знаний!