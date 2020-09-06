С Днём работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Заслуженное уважение в Норильске безусловно вызывает труд нефтяников и газовиков. В нашем заполярном городе это важный для всех северян праздник, который проложен героическим трудом первопроходцев. Могу с большой уверенностью сказать, что на протяжении многих лет достижения наших работников отрасли становились частью богатой истории нефтегазового комплекса Норильска и всей нашей страны.

Традиционно в этот день чествуются нефтяники, газовики, буровики, энергетики, транспортники. Эти профессии несут в себе силу и выдержку, и каждый знает, что работа по этим специальностям требует обширных знаний и серьезного уровня компетенций.

Я искренне признателен ветеранам, которые создали нефтегазовую отрасль. Благодарю тех, кто сейчас на рабочих местах достойно продолжает это дело и вносит неоценимый вклад в достойное функционирование предприятий и поддерживает в домах наших норильчан тепло и свет.

Ваш профессионализм и верность выбранному делу будут способствовать дальнейшему успешному развитию отрасли.

Желаю вам дальнейших успехов и гордости за своё дело!

Исполняющий полномочия Главы города Норильска Н.А. Тимофеев