С Днём работников нефтяной и газовой промышленности
С Днём работников нефтяной и газовой промышленности
Исполняющий полномочия Главы города Норильска Николай Тимофеев поздравил всех с Днём работников нефтяной и газовой промышленности.
Уважаемые работники и ветераны нефтегазовой отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днём работников нефтяной и газовой промышленности!
Заслуженное уважение в Норильске безусловно вызывает труд нефтяников и газовиков. В нашем заполярном городе это важный для всех северян праздник, который проложен героическим трудом первопроходцев. Могу с большой уверенностью сказать, что на протяжении многих лет достижения наших работников отрасли становились частью богатой истории нефтегазового комплекса Норильска и всей нашей страны.
Традиционно в этот день чествуются нефтяники, газовики, буровики, энергетики, транспортники. Эти профессии несут в себе силу и выдержку, и каждый знает, что работа по этим специальностям требует обширных знаний и серьезного уровня компетенций.
Я искренне признателен ветеранам, которые создали нефтегазовую отрасль. Благодарю тех, кто сейчас на рабочих местах достойно продолжает это дело и вносит неоценимый вклад в достойное функционирование предприятий и поддерживает в домах наших норильчан тепло и свет.
Ваш профессионализм и верность выбранному делу будут способствовать дальнейшему успешному развитию отрасли.
Желаю вам дальнейших успехов и гордости за своё дело!
Исполняющий полномочия Главы города Норильска Н.А. Тимофеев