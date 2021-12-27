С Днём спасателя!

Уважаемые сотрудники спасательных служб и ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Ваша работа — неизменный пример мужества и самоотдачи. Являясь воплощением мечты детства многих из нас, по сигналу тревоги вы мчитесь на помощь людям, попавшим в сложные ситуации. Каждая дежурная смена может быть сопряжена с риском для здоровья, а порой и для жизни. На другой чаше весов — судьбы людей, оказавшихся в беде.

Постоянная готовность служб жизнеобеспечения выполнить свою работу, оказаться рядом в самый нужный момент дарит спокойствие и уверенность всему городу.

От всей души благодарю вас за смелость и бесстрашие, за готовность подставить плечо и протянуть руку помощи. Желаю богатырского здоровья, неиссякаемого оптимизма, верных и надёжных друзей, любви и благополучия в ваших семьях.