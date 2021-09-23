МАУ ИЦ «Норильские новости»

С начала года норильская полиция оказала более 50 тысяч государственных услуг по линии МВД России

С начала года норильская полиция оказала более 50 тысяч государственных услуг по линии МВД России

Главная / Новости / Город

С начала года норильская полиция оказала более 50 тысяч государственных услуг по линии МВД России

Традиционно наибольшее количество услуг предоставлено миграционной службой и Госавтоинспекцией.

С начала года норильская полиция оказала более 50 тысяч государственных услуг по линии МВД России

На сегодня сотрудники подразделений по вопросам миграции приняли более 42 тысяч заявлений на оформление паспортов, регистрацию по месту жительства и пребывания и на оказание госуслуг, связанных с миграционным учётом иностранцев. Почти 90% заявлений были поданы в электронном виде при помощи портала «Госуслуги», что позволяет гражданам сэкономить средства при оплате госпошлин.

Сотрудники норильского ОГИБДД с начала года совершили более четырёх тысяч регистрационных действий и выдали более четырёх тысяч водительских удостоверений.

Портал государственных услуг является наиболее удобным способом для их получения, в том числе по линии МВД России. Например, при подаче заявления на получение справки об отсутствии (наличии) судимости, срок оказания данной госуслуги сокращается с 30 до 10 дней. Кроме того, готовую справку можно получить в электронном виде через личный кабинет, она равнозначна бумажному документу.

Фото из открытых источников
23 сентября в 12:06 740
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также