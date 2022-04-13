С начала года из дворов Норильска вывезли 377 000 м³ снега

На общегородской планёрке Павел Пискунов, начальник управления городского хозяйства администрации города пояснил, что согласно договорам с управляющими компаниями в апреле предусмотрен вывоз 25% выпавшего снега:

- Мы контролируем процесс, отчёты получаем дважды в неделю. С начала года получено 36 обращений о ненадлежащем содержании придомовых территорий, все отрабатываются. Напомню, что вопросы на эту тему можно адресовать в отдел оперативного контроля УЖКХ по телефону 43-70-57.

Павел Пискунов подчеркнул, что по-прежнему проблемой остаётся оставленный во дворах транспорт, причём он мешает не только снегоуборке, но и проведению работ по сбиванию с крыш сосулек. Он призывает горожан обращать внимание и реагировать на уведомления управляющих компаний о планируемых работах.

Параллельно ведётся очистка от снега норильских дорог. Еженедельно около 60 единиц техники очищают в первую очередь проезжие части, перекрёстки, тротуары, посадочные площадки. Всего с начала года с улиц и дорог вывезено 257 000 тонн снега, с начала зимнего сезона — 528 000 тонн.

- С начала года в адрес подрядчиков направлены 47 предписаний. Сумма удержанных средств в рамках муниципальных контрактов составила более 2 млн рублей, совокупный размер штрафов — более 1 млн рублей, — добавил начальник управления городского хозяйства.

В свою очередь, глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что важно концентрироваться не на штрафах, а на контроле над очисткой, чтобы у горожан не возникало проблем с передвижением по городу.